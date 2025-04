Avis, tempo di rinnovi e bilanci. Volontari in calo ma più donazioni: il plasma raccolto è aumentato del 12,42%

Sondrio – Creare nuove sinergie tra mondo del volontariato e quello produttivo sull’esempio della collaborazione appena avviata con Confartigianato imprese Sondrio e promozione della donazione di plasma, ancora poco conosciuta ma sempre più strategica per il sistema sanitario nazionale. Sono, questi, due dei principali obiettivi del nuovo Consiglio direttivo di Avis provinciale Sondrio per il quadriennio 2025–2028. Dopo anni di impegno alla guida dell’associazione, Eros Rodigari, proveniente dall’Avis comunale di Livigno, ha passato il testimone alla nuova presidente Pieranna Capelli, in arrivo dalla sezione Avis comunale di Chiavenna con un passaggio che attraversa e abbraccia da un capo all’altro l’intera provincia.

Nel 2024 Avis provinciale Sondrio ha registrato una buona tenuta complessiva nella raccolta. I donatori attivi sono stati 8.024, in lieve calo rispetto agli 8.095 del 2023 (-0,88%), mentre le donazioni totali sono aumentate, passando da 14.487 a 14.763 (+1,87%). In particolare, è cresciuta in modo significativo la raccolta di plasma da 4.850 del 2023 a 5.538 del 2024 (+12,42%), segno che la sensibilizzazione su questo tipo di donazione sta dando i suoi frutti. Il calo nella raccolta di sangue intero, passato da 9.637 unità del 2023 a 9.225 del 2024 (-4,47%), non rappresenta un dato preoccupante, perché riflette una corretta risposta alla reale richiesta da parte del sistema ospedaliero, in un contesto di programmazione condivisa e sempre più mirata. La neo Presidente Capelli è affiancata dalla vicepresidente vicaria Iris Negrini di Caspoggio e dal vicepresidente Italico Rasella di Sondrio.

La segreteria è affidata a Emanuela Ciapponi dell’Avis di Morbegno, mentre il ruolo di tesoriere è ricoperto da Luca Varischetti, anch’egli di Sondrio. Nel comitato esecutivo figurano anche Mauro Maffezzini (Morbegno) e Luigi Tempra (Sondrio). Completano il Consiglio: Viviana Besseghini e Germano Franzini dell’Avis di Sondalo, Claudio Casari (Bormio), Jonar Francis Garavatti di Livigno, Fabio Mattaboni e Ilaria Piasini dell’Avis di Poggiridenti, Silvia Nani (Lanzada) ed Elena Sorrenti (Chiavenna). Fondamentale sarà anche l’ingresso di nuove forze, giovani e meno giovani, desiderose di contribuire al grande servizio che Avis offre alla cittadinanza. (Per chiunque voglia mettersi in gioco www.avisprovincialesondrio.it).