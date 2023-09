Attraversa la strada alla sua velocità Tartaruga salvata

Si muoveva con lentezza, alla "sua" velocità, la tartaruga che ieri mattina ha deciso di farsi un giro lungo la superstrada 336 per Malpensa. Forse spaventata dal rumore dei veicoli non era più in grado di orientarsi per tornare nell’area boschiva da cui si era allontanata, grande il rischio che potesse finire investita dalle macchine. Provvidenziale è stato l’intervento di un sorvegliante dell’Anas, Salvatore Buondonno, impegnato con la sua squadra nel monitoraggio della rete stradale che accortosi della singolare presenza ha occupato la corsia stradale con l’auto di servizio garantendo in quel modo protezione all’animale. Il rettile è stato raccolto e accompagnato a bordo della carreggiata, l’addetto si è poi assicurato che tornasse nel suo habitat naturale, nell’area boschiva lungo il fiume Ticino.R.F.