Atti osceni nel Parco di Sondrio: super multa da 10mila euro in bici

Gli agenti in bicicletta sono un gran valore aggiunto alla Polizia di Stato di Sondrio. Sebbene siano entrati in funzione da una ventina di giorni, i poliziotti sulle "due ruote" hanno già dimostrato di poter fornire un servizio assai utile e efficiente. Alcuni giorni fa, gli operatori della pattuglia in E-Bike, adibiti principalmente al controllo delle zone verdi della città e del sentiero Valtellina ma anche del centro storico, nelle prime ore del pomeriggio del 18 agosto, nel corso di una perlustrazione nel Parco Bartesaghi, uno dei luoghi più affollati della cittadina soprattutto in queste giornate di caldo torrido, hanno scorto un uomo che si è abbassato i pantaloni e "mostrando le parti intime, praticava atti di autoerostismo celato da un cespuglio". Gli agenti hanno sanzionato amministrativamente per 10mila euro il 74enne, autore degli atti osceni in luogo pubblico ex articolo 527 del Codice Penale. L’uomo, già segnalato alla Procura per precedenti, veniva identificato e sanzionato amministrativamente per euro 10mila. L’Autorità Amministrativa competente provvederà a ricevere il pagamento della sanzione. Un altro risultato importante per la neonata pattuglia degli agenti di Polizia in E-Bike di Sondrio che hanno dimostrato come questo mezzo sia il migliore per pattugliare le zone in cui è impossibile entrare con altri mezzi (auto e moto). Lo scorso 10 agosto un 30enne nigeriano era stato fermato in piazza Campello perché importunava le persone che stavano entrando in chiesa. Il 30enne, risultato destinatario di decreti di espulsione non rispettati e senza fissa dimora era poi stato trasferito al Centro per i rimpatri di Roma. Ecco i primi risultati di questo nuovo servizio, reso possibile dalla donazione di 4 E-Bike alla Polizia di Sondrio. Le E-Bike sono state donate lo scorso 3 agosto con una cerimonia in piazza Garibaldi alla quale hanno preso parte anche due big del ciclismo, Sonny Colbrelli e il talamonese Francesco Gavazzi. F.D’E.