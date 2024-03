Attenzione ai divieti per la sfilata

A Bormio è tempo di Pasquali. La giornata odierna nella Magnifica Terra è caratterizzata da sempre dalla storica kermesse, unica nel suo genere, che coinvolge grandi e piccini. Tutti ma proprio tutti, o quasi, a Bormio oggi si alzano presto, si vestono coi bellissimi costumi tipici e, a volte accompagnati da cavalli, asinelli o agnellini rigorosamente agghindati, partecipano alla sfilata dei Pasquali, le portantine a tema religioso, dei veri e propri capolavori artigianali. Bormio in questi giorni è sold out o quasi e quindi saranno tanti i turisti che, assisteranno alla kermesse.

Dalle 6 di stamane fino a fine manifestazione è stato istituito il divieto di sosta nella piazza V Alpini, nel parcheggio piazzale delle scuole elementari e in Via Nesini. Dalle 9.30 fino a fine manifestazione, durante il passaggio della sfilata dei "Pasquali", circolazione vietata su Piazza V Alpini/Via Al Forte (da intersezione con la Via Nesini a intersezione con la Via Milano), Via Milano (da intersezione Via al Forte a intersezione Via San Vitale), Via San Vitale, P.zza San Vitale, Via Roma, P.za Cavour, Via della Vittoria. Inoltre è interrotto l’accesso a via De Simoni da Via Nesini, è istituito il doppio senso di circolazione sulla Via Nesini, da intersezione con piazza V Alpini sino all’intersezione con Via De Simoni, è inibita la circolazione sulle strade in zona Ztl che si intersecano con la zona di svolgimento della manifestazione. Dalle 7 fino a fine manifestazione sulla Via Morcelli (da intersezione ripa G. Nazionale a piazza Cavour), divieto di transito ed il divieto di sosta permanente per tutti i veicoli e fino alle 20 di domani sulla piazza Cavour è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta. F.D’E.