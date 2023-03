Assistente di studio odontoiatrico, primo corso in Valtellina

"È iniziato oggi 6 marzo il 1° corso organizzato dal Pfp, con la collaborazione di Andi e Albo provinciale dei dentisti, di Assistente di studio odontoiatrico. Complessivamente 700 ore, di cui 400 di stage negli studi di Valtellina e Valchiavenna che ne conta sul territorio 140. Si sono iscritte 10 ragazze, l’iscrizione è costata 1.900 euro a testa. Sono doppiamente soddisfatto per essere riuscito ad attivarlo: per l’aspetto formativo e per quello occupazionale".

Lo ha detto ieri Evaristo Pini, nella conferenza stampa di presentazione, perchè oggi il Polo di formazione professionale non è più solo un’ottima scuola alberghiera, che ogni anno sforna cuochi e camerieri che subito trovano occupazione per le capacità professionali raggiunte nel ciclo di studi, o altre figure di lavoratori, come manovali e non solo, ma ora con questa iniziativa mira a offrire un altro sbocco ai giovani della provincia. "La nostra associazione sindacale, in Valtellina, conta circa 94 iscritti - spiega il presidente di Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), Carlo Tafuro - e forniamo assistenza anche dal punto di vista burocratico agli associati e tra il corpo docente del corso abbiamo iscritti per l’aspetto clinico". "Sino a poco tempo fa si poteva assumere un assistente e formarlo sul campo - sottolinea il dottor Alfredo Tafuro, presidente della Commissione Albo odontoiatri della sede provinciale di Sondrio - mentre dallo scorso 23 aprile c’è l’obbligo di possedere questo attestato. Già 11 studi professionali hanno dato la disponibilità ad accogliere gli studenti per i tirocini. Oggi, in Valle, ma non solo, c’è una grande “fame“ di queste figure professionali e lo sbocco occupazionale è pressochè assicurato, al termine di un ciclo molto impegnativo e qualificante". La coordinatrice Michela Del Maffeo e la collega Valentina Mostacchi hanno ricordato che gli esami si terranno in ottobre. Michele Pusterla