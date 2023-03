“Ascoltiamoli“ Il progetto al cinema Astra

Dopo tre anni di intensa attività sul territorio, il progetto Non uno di meno, nato per combattere la povertà educativa minorile, grazie al sostegno dell’Impresa Sociale Con i bambini e della Fondazione Comasca, organizza una serata speciale di chiusura. Venerdì 24 marzo alle 20.45, al Cinema Astra di viale Giulio Cesare, è in programma "Ascoltiamoli", un appuntamento ricco di contributi, con ospite Daniele Novara, figura di primo livello nel panorama pedagogico nazionale, con una performance dei ragazzi guidati da Alberto Bertolotti, da video e da testimonianze. L’ingresso è gratuito, per partecipare alla serata compilare il form al link: urly.it3t284.