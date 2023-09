Artisti per la Romagna. Le opere in vendita per aiutare gli sfollati Il Circolo degli Artisti di Varese e i Liberi Artisti della Provincia di Varese esporranno 50 opere d'arte per sostenere le zone colpite dall'alluvione in Romagna. Il ricavato andrà all'istituto San Giuseppe di Lugo, gravemente danneggiato.