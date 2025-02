Artigianato, la Cisl conferma Ricchini

La Filca Cisl Sondrio conferma alla guida Rossano Ricchini e chiede di investire le risorse del Pnrr in progetti dedicati alle infrastrutture e all’edilizia popolare. Questi i temi salienti del XIV Congresso della Federazione che rappresenta i lavoratori dell’industria e dell’artigianato nelle imprese del comparto edilizia, manufatti in cemento e lapidei, legno e arredamento.

Presenti a Villa di Tirano Angelo Ribelli della segreteria nazionale della Filca Cisl; Gracic Alem, segretario generale della Filca Cisl Lombardia; il segretario generale della Ust Cisl Sondrio Davide Fumagalli, oltre ai rappresentanti di Ance, Cassa Edile Sondrio Como Lecco e Varese, Efes e Anaepa.

Nel corso del congresso sono state affrontate importanti tematiche legate ai relativi contratti nazionali di lavoro. In particolare, sono stati evidenziati "gli effetti positivi in termini occupazionali nel settore delle costruzioni legati ai vari bonus dedicati alle ristrutturazioni e all’efficientamento energetico – dicono dalla segreteria della Filca Cisl –. In ottica futura c’è la necessità di investire le risorse del Pnrr in progetti dedicati alle infrastrutture per la manutenzione e la cura del territorio, oltre all’edilizia popolare.

Sui lavori legati alle Olimpiadi 2026 si accoglie con favore il rispetto del cronoprogramma legato alla realizzazione della tangenziale di Tirano entro fine 2025, ma, al contempo, si auspica anche il completamento delle altre opere, in particolare quelle legate agli altri punti critici della 38 a nord e sud di Sondrio".

F.D’E.