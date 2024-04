Arrivi, partenze e nomine. Avvicendamenti in questura

Arrivi, partenze, nomine e avvicendamenti in questura a Lecco. Ha preso servizio ieri Alessandro Berretta, 50 anni, tre lauree in Scienze politiche , Pubblica amministrazione e in Giurisprudenza, più un master in Criminologia. È in Polizia di Stato dal 1993. È lui il nuovo dirigente della Divisione Pas, cioè dell’Amministrativa, oltre che dell’Immigrazione. Ha prestato servizio nel X Reparto Mobile di Catania, alla Stradale di Catenanuova, alla Polizia di Frontiera e Scalo marittimo e aereo di Catania, in commissariato a Priolo, al III Reparto Mobile di Milano, alla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Linate, a Viareggio e alla Volanti di Catania. Hanno preso servizio, rispettivamente alla Squadra Mobile ed all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, cioè alla Volanti, pure altri due funzionari della Polizia di Stato. Il primo è il commissario Simona De Luca, che ricopre l’incarico di neo dirigente della Mobile cittadina, in sostituzione del commissario capo Gianluca Gentiluomo. Il secondo è il commissario Pierluigi Danza, nuovo comandante della Volanti al posto proprio della collega Simona De Luca: lui arriva dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale. I tre neo funzionari sono stati accolti dal questore Ottavio Aragona. D.D.S.