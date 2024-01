Arriva Playfest 2024 al Castello. Inventori di giochi a confronto

BELGIOIOSO (Pavia)

Gli “inventori“ di giochi di tutta Italia si ritroveranno nel weekend nella parte comunale del castello di Belgioioso per testare le loro creazioni prima di vederle sugli scaffali. Dalle 10 a mezzanotte di sabato e dalle 10 alle 19 di domenica (ingresso libero) l’antico edificio diventerà il cuore pulsante dell’innovazione nel mondo dei giochi di ruolo e di narrazione con la prima edizione di PlayFest. Questo evento, unico nel suo genere, si dedica al playtest, fase fondamentale nello sviluppo dei giochi. A differenza di altre convention, PlayFest mette in luce i prototipi, permettendo a creatori da tutta Italia di presentare le loro opere inedite, testarle e ottenere feedback diretti dai partecipanti. Anche nel nostro Paese, come nel resto del mondo, il gioco di ruolo ha una sua scena vivida e fertile che è partita da Dungeons&Dragons (che compie 50 anni) e continua a creare ambientazioni originali, nuovi regolamenti e modalità innovative per raccontare insieme una storia attorno al tavolo. "Il gioco è uno strumento straordinario per coinvolgere riguardo a temi che vanno dalla letteratura alla storia, passando per il sociale - puntualizza Marco Ragni, portavoce del comitato organizzativo PlayFest 2024 -. Tra i vari titoli presentati ce ne sono alcuni che si ispirano alle opere di Italo Calvino a quelle di H.P. Lovecraft e anche a riflessioni su periodi ed eventi storici come alla caccia alle streghe, la Resistenza o la migrazione longobarda".