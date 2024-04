Minaccia i vicini di casa e gli strappa i fiori dal giardino, arrestato pugile stalker: era l’incubo di Novate Mezzola

A più riprese fa danneggiamenti ai vicini, distrugge suppellettili all’esterno di loro abitazioni, strappa fiori e piante dai giardini privati, li minaccia. Il giudice del Tribunale di Sondrio Antonio De Rosa emette ordinanza cautelare di divieto di avvicinarsi. Ma lui, Mauro De Rentis, 61 anni, originario di Roma, residente a Novate Mezzola, pugile, gestore di corsi in una palestra di Verceia, continua in atteggiamenti persecutori e viola l’ordinanza.

La gente non ne può più, ha paura, è un incubo per i residenti della zona di via Cacciatori delle Alpi e dintorni. Il pubblico ministero Giulia Alberti chiede e ottiene dal gip del Tribunale di Sondrio un ordine di custodia cautelare in carcere dello stalker che appare pericoloso. I carabinieri di Novate Mezzola, che hanno raccolto le denunce e indagato, lo arrestano e portano in carcere nel capoluogo valtellinese.

L’uomo è difeso dall’avvocato Domenico Franchini del Foro di Milano. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia e potrà fornire la sua versione dei fatti per i quali è accusato.