Arrestato per una rapina in gioielleria

Nel pomeriggio di martedì i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Sondrio e della Stazione di Tirano hanno rintracciato un giovane destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalla Svizzera per il reato di rapina commessa nel Canton Ticino nello scorso mese di settembre.

Il giovane, Leonardo Fantin, 27 anni, residente a Tirano, dopo le formalità di rito in caserma, è stato condotto nel carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida presso la Corte d’Appello di Milano per la successiva estradizione verso lo Stato richiedente. "Oggi - spiega l’avvocato Francesco Romualdi con studio nel capoluogo valtellinese - mi recherò nella Casa circondariale di via Caimi, per incontrare il mio assistito che mi risulta essere incensurato. Non sono ancora in possesso degli atti dell’indagine che lo riguarda. Da quel poco che ho saputo viene accusato di essere l’autore di una tentata rapina ai danni di una gioielleria in Canton Ticino. Mi chiede se con una pistola ? Non sono in grado di rispondere perchè non conosco ancora gli atti. Il colpo fallì". Mi.Pu.