Arrestato dai carabinieri a Teglio per minacce con un'ascia: lite con i vicini

Nel corso della notte fra venerdì e sabato, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio sono intervenuti a Teglio, in località Boalzo, su richiesta di alcuni residenti impauriti da un vicino di casa che li minacciava armato di ascia.

I militari della “gazzella” lo hanno tratto in arresto per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del 39enne D.D.P.: il pm Stefano Latorre domani chiederà al gip Fabio Giorgi, nell’interrogatorio di convalida alle 10.30, i domiciliari, mentre il legale Giuseppe Romualdi la rimessione in libertà. L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe avuto una lite coi vicini brandendo un’ascia, continuando l’azione, per una manciata di secondi, nei confronti dei militari intervenuti che riuscivano comunque a disarmarlo e a condurlo in caserma. "Ha consegnato lui l’ascia", dice il legale. Il valtellinese, già noto per precedenti analoghi, è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio. Mi.Pu.