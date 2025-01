Arrampicata. Primi passi per 50 studenti

L’arrampicata sportiva gran protagonista in Valfurva. La palestra di Sant’Antonio, infatti, ha ospitato dal 2 al 6 gennaio un corso di arrampicata sportiva proposto dal Cai Valfurva, uno dei sodalizi più intraprendenti dell’intera Alta Valtellina, presieduto da Luciano Bertolina. L’iniziativa ha avuto un grandissimo successo tanto che nel palazzetto dello sport della Valfurva si sono presentati quasi 50 tra ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 6 e i 14 anni e cioè iscritti alle scuole elementari e medie della Valfurva in primis ma anche dell’Alta Valle, pronti a imparare le tecniche direttamente da professionisti del settore.

Il corso era strutturato in 5 lezioni teorico pratiche della durata di 2 ore ciascuna e ha visto i partecipanti divisi in 2 gruppi di lavoro. E tutti i ragazzi, molto coinvolti, hanno prestato la massima attenzione ai consigli delle tre guide alpine incaricate di insegnare loro i primi rudimenti di una disciplina sportiva molto spettacolare e impegnativa come l’arrampicata. In cattedra tre guide alpine: Federico Secchi, Federico Martinelli e Federico Confortola.

"Il corso ha avuto un grandissimo successo – dice soddisfatto Luciano Bertolina, presidente del Cai Valfurva –. I ragazzi hanno seguito le lezioni con molta attenzione. È stato bello vedere l’abnegazione e l’impegno della cinquantina di partecipanti, un piccolo record. Tutto è stato possibile grazie alle guide alpine che hanno guidato il corso, col supporto di alcuni volontari della sezione Cai Valfurva. Con queste prime nozioni i ragazzi iniziano ad arrampicare e a conoscere i sistemi di sicurezza, in generale, che in montagna bisogna conoscere prima di iniziare qualsiasi attività". F.D’E.