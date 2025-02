Apf Valtellina. La promozione è alla “Bit“

Apf Valtellina sbarca alla Bit per promuovere l’offerta turistica della provincia di Sondrio. L’Azienda provinciale di promozione e formazione presieduta da Elio Moretti è ormai diventata la cabina di regia del turismo valtellinese e valchiavennasco, un organo importante che in provincia di Sondrio mancava da tempo. Da domani a martedì, l’Apf Valtellina sarà presente Fiera Milano Rho alla Bit (Borsa internazionale del turismo) all’interno dello stand di Regione Lombardia & inLombardia (Pad. 11P – Stand B01 B19 E02 E20), nello spazio dedicato alla promozione dei territori. "La Bit è una fiera turistica di livello mondiale, capace di portare a Milano turisti da tutto il mondo, alla quale partecipiamo con grande entusiasmo – dice Elio Moretti -. E quest’anno sarà ancora più importante perché fra poco meno di 365 giorni saremo in pieno clima olimpico. La Valtellina reciterà una parte importante".