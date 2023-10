Anziano denunciato per bracconaggio

Nella serata di venerdì scorso, sulle montagne di Gordona, gli agenti del Corpo di Polizia locale dell’Amministrazione provinciale di Sondrio, coordinati dal commissario capo Piermario Pollieno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento all’attività di contrasto al fenomeno della caccia illegale, dopo diversi appostamenti hanno sorpreso nel bosco un sessantacinquenne del luogo che si aggirava munito di fucile a canna rigata e due cartucce cal. 7.5 x 55 . I tre agenti e l’ufficiale hanno controllato l’uomo scoprendo che non è titolare di permesso per attività venatoria e non è in possesso di licenza di porto di fucile. Perquisita la “baita” occupata dall’uomo, l’anziano ha consegnato spontaneamente altre 7 cartucce e dichiarato che il fucile non era denunciato. Per lui è scattata la denuncia.