Bormio (Sondrio), 30 marzo 2020 - Ad appena 21 anni lo chef bormino Tommaso Bonseri Capitani ha già percorso parecchia strada. Fa parte della Nazionale cuochi, ha vinto competizioni internazionali e partecipato alla trasmissione "Antonino Chef Academy", ora in onda su Tv8. Dopo 3 anni di ragioneria è passato all'alberghiero di Bormio. «La cucina, che all'inizio sembrava un ripiego, è diventata una passione - racconta - Devo ringraziare il mio insegnante, Roberto Ghilotti, che per primo ha creduto in me». Da quei primi passi tra i fornelli sono stati tanti gli impegni, seguiti da altrettante soddisfazioni.

Mentre studiava ha fatto pratica al ristorante Eira di Bormio, poi ha iniziato a lavorare nell'attività di famiglia, la Sunny Valley Kelo Mountain Lodge, dove tutt'ora si occupa della parte legata all'albergo, con le sue suite e i menu gourmet. «Riesco ad esprimere quello che sono e ad avere un rapporto diretto con i miei clienti», quando, ovviamente, non deve girare l'Italia o il mondo: percorre circa 45 mila km l'anno da che è entrato a far parte della Nazionale Italiana Cuochi. L'ingresso nel team junior gli ha aperto infinite porte: eventi internazionali, fiere, collaborazioni e competizioni come il “NingBO international young chef culinary chef challenge”, concorso mondiale disputato in Cina il 24 ottobre 2019, dove ha primeggiato insieme ad Andrea Del Villano.

«Girare l'Italia e il mondo mi ha aperto la mente», dice. Poi, anzitempo, è stato reclutato dalla squadra senior della Nazionale cuochi che, a febbraio 2020, l'ha portato alle Olimpiadi culinarie di Stoccarda. Anche qui un successo: il team ha guadagnato l'oro. La partecipazione alla trasmissione di Cannavacciuolo è precedente: è andata in onda su Sky a dicembre. Su Tv8 siamo alle terza puntata che ha visto Tommaso sconfiggere Marika Giubilato, dopo una prova teorica e due pratiche sulla disossatura del prosciutto e sulla creazione di un piatto a scelta con il caffè.

Lui ha ideato spaghetti con salsa di ricotta caprina e funghi su crema di patate al caffè. Bocche cucite sul prosieguo della competizione: per non rovinare la sorpresa a chi non l'ha seguita su Sky. Nel lavoro con la Nazionale «cerchiamo di portare nel mondo il made in Italy, partecipando alle gare: prossimo obiettivo la finale San Pietroburgo del Global Chef Challenge, il 31 luglio 2020». Sembra impossibile ma di sogni nel cassetto il valtellinese ne ha ancora parecchi. Magari riuscire a raggiungere ulteriori traguardi internazionali come «far parte di un libro o una guida»: l'importante è «lavorare giorno per giorno, un passo alla volta, cercando di far fruttare quanto appreso»