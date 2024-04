Antichi mestieri. Passeggiata nella Val Mulini

Domani sarà possibile partecipare a una passeggiata creativa dalla Val Mulini al Museo della Seta, attraverso secoli di storia, arte e mestieri locali. Il ritrovo è fissato per le 14.30 all’ex tintostamperia in via dei Mulini 3 a Como, dove si terrà una visita guidata animata da letture poetiche di Pietro Berra, con la mostra antologica del pittore Gaetano Orazio. Il percorso è di circa 2,5 chilometri su strade urbane. La passeggiata si terrà anche in caso di pioggia, partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su http://viedellavoro.eventbrite.it. Pa.Pi.