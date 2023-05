Anpi premia il ciclista della Memoria

Da dieci anni gira con la bicicletta i luoghi delle stragi nazifasciste. Dopo alcuni viaggi in Europa, ora si sta concentrando sull’Italia: nel post Covid è partito dal Nord-Ovest. Questa volta invece è andato alla scoperta del Nord-Est. L’ultima avventura di Giovanni Bloisi (nella foto), il ciclista della memoria, si è conclusa lo scorso weekend dopo 2mila chilometri percorsi da Milano a Trieste. Ieri l’Anpi provinciale di Varese gli ha voluto dare il bentornato, ringraziandolo per l’attività che permette di portare a conoscenza di un ampio pubblico, in particolare scolaresche, storie poco conosciute o dimenticate. Per lui anche una speciale Maglia Rosa “per la libertà e la resistenza“.