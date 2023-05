Andalo Valtellino è campione: lo sponsor a luci rosse porta bene alle ragazze del volley

Andalo Valtellino (Sondrio), 24 maggio 2023 - Nonostante sulle loro divise ci sia impresso il logo di uno sponsor fuori dal comune come “Escort Advisor”, specializzato nelle recensioni degli incontri a pagamento, i ragazzi e le ragazze della Polisportiva Andalo Valtellino hanno dimostrato di sapersi far valere in campo conquistando per il secondo anno di fila il campionato Csi Lecco di volley Oper Misto.

Sabato, nelle semifinali, la Polisportiva ha battuto la squadra di Lecco Alta per tre set consecutivi, con cui si contendeva l’accesso alla finale contro Olginate. Dopo il primo set perso per 26-28 ha recuperato, vincendo così i successivi tre 25-16, 25-13 e 25-21, raggiungendo un 3-1 finale che ha permesso alla squadra di qualificarsi alle fasi regionali.

Domenica nel match finale contro l’Olginate, la squadra della Valtellina se l'è sudata fino alla fine conquistando la partita per 2 set a 1 (25-21, 18-25, 25-18) , adesso non resta che prepararsi alla prossima sfida contro la prima della provincia di Cremona e la seconda di Pavia nel Campionato Regionale.

“Questo weekend ci ha regalato grandi soddisfazioni ed emozioni. Dopo un lungo anno di campionato, la vittoria dei playoff è un grande traguardo desiderato da tutta la squadra – commenta Nadia Codara, capitano della squadra – vorrei ringraziare innanzitutto la mia squadra: ogni giocatore, uno a uno, partita dopo partita, ha contribuito in campo, ma anche fuori affinché tutto questo si potesse realizzare. Tutti gli sforzi e sacrifici fatti durante l’anno sono stati ripagati”.

Le ragazze di Andalo non sono le uniche a portare sulla loro maglietta il logo del sito a luci rosse che a oggi sostiene dodici associazioni sportive dilettantistiche in settori molto diversi tra loro: si va dall’automobilismo al basket, la boxe francese, footgolf, motociclismo, padel, paintball, parapendio, triathlon, volley e ultrarunning per un totale di oltre un’ottantina di sportivi coinvolti.