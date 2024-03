Alla scoperta dei misteri dell’universo

“Et Italy. Einstein Telescope. Scoprire l’origine e i misteri dell’universo attraverso lo studio delle onde gravitazionali“. L’appuntamento è sabato alle 15.30 a Villa Gallia, via Borgo Vico 148, per l’incontro organizzato dal Circolo culturale Sardegna, con il supporto dell’Istituto nazionale di fisica nucleare delle Università dell’Insubria e di Milano Bicocca. Un argomento che ha sempre affascinato l’uomo e che ne ha stimolato la fantasia, anche in campi come l’editoria e la cinematografia, riguarda l’universo, la sua storia, la sua origine. Del nostro universo conosciamo pochissimo, ma l’Einstein Telescope cerca di dare risposte agli interrogativi.