Alla scoperta degli impollinatori “Giovani in Vetta“sugli alpeggi

Due giorni da vivere tra i pascoli alpini della valle del Bitto di Albaredo: il Parco delle Orobie organizza “Giovani in Vetta“. Una due giorni sulle Orobie per approfondire la conoscenza degli insetti impollinatori che svolgono un ruolo importante per gli ecosistemi montani, in particolar modo per la conservazione dei pascoli. Con l’edizione 2024 di Giovani in Vetta, l’iniziativa promossa da Alparc, la rete delle Aree protette alpine, si sale sulle montagne di Albaredo, alla scoperta degli alpeggi e della bellezza di una zona alpina ancora altamente incontaminata.

La proposta, rivolta ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, nelle giornate del 18 e del 19 luglio, è del Parco delle Orobie Valtellinesi: un gruppo formato da un minimo di 10 partecipanti e da un massimo di 20 sarà accompagnato da una guida del parco che saprà illustrare al meglio le bellezze e le particolarità del posto. Il programma prevede, nella mattinata di giovedì 18 luglio, l’escursione al rifugio Alpe Piazza e nel pomeriggio lo spostamento all’Alpe Pedroria, ristrutturato di recente, con la presenza di un tecnico del Fai che proporrà delle attività sul pascolo e sugli insetti impollinatori. Per la cena e il pernottamento si tornerà al rifugio.

Il secondo giorno, venerdì 19 luglio, si partirà per un’escursione al Monte Pisello o al Monte lago per scoprire una zona particolarmente bella del territorio del Parco. Il rientro al parcheggio di Corte Grassa è previsto per le ore 18. È possibile partecipare a entrambe le giornate oppure soltanto alla seconda: nel primo caso sono previsti cena, pernottamento e prima colazione al Rifugio Alpe Piazza, oltre al cestino per il pranzo, per un costo di 85 euro, nel secondo caso per 20 euro.

Il programma dettagliato si può consultare sul sito internet www.parcorobievalt.com, mentre per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Guida Parco Walter Guizzetti: 339 7302042, trekkingtorena@gmail.com.

Fulvio D’Eri