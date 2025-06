Il “Giocastorie“ fa scoprire nuovi libri. Da leggere a voce alta con tutta la famiglia

Si chiama “Giocastorie“ il nuovo progetto educativo della Provincia di Sondrio con alcune biblioteche della Media Valtellina per avvicinare alla lettura i bambini tra i 3 e i 5 anni e le famiglie. L’iniziativa si presenta come un originalissimo gioco dell’oca letterario, con ogni casella che diventa occasione per incontrare un libro sorprendente, tutto da scoprire. L’obiettivo, promuovere la lettura ad alta voce in famiglia, riscoprendone il valore educativo e affettivo.