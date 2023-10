Alice e Fabio giovani pastori sulle Dolomiti

Giovani nomadi italiani in mostra a Lecco. È in calendario alla Torre Viscontea dal 14 al 29 ottobre. Racconta la vita di Alice e Fabio, una giovane coppia che ha scelto di vivere in un caravan da veri e propri pastori nomadi del XXI secolo. Il fotoreporter Bruno Zanzottera, fotografo, ed Elena Dak, antropologa, li hanno seguiti per un anno, dai pascoli alpini alla pianura Padana andata e ritorno.

Alice e Fabio durante la stagione estiva si spostano infatti su diversi pascoli disseminati sulle Dolomiti, ma con i primi freddi portano il loro gregge, composto da un migliaio di pecore, verso climi meno rigidi. Per tutto l’inverno e fino al mese di maggio dell’anno successivo, vivono in un caravan.