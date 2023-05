Alessio Boni veste i panni del condottiero Colleoni

MALPAGA (Bergamo)

Nella cornice del castello di Malpaga prende il via "Inedita. Nuovi racconti per luoghi antichi", un percorso drammaturgico e una vera e propria rassegna letteraria che racconta dodici borghi, palazzi, castelli e dimore storiche del territorio bergamasco e bresciano, che fino al 1 luglio saranno animati da musiche e racconti (inediti) di giovani autori segnalati da scuole di scrittura qualificate, come quelle che fanno capo ad Alessandro Baricco (Holden), Marco Balzano e Gianni Biondillo (Bellevile). La kermesse è inserita nel calendario delle manifestazioni ufficiali di Bergamo Brescia Capitale Italiana della cultura 2023 e il suo obiettivo è di valorizzare questi borghi e castelli di pregio. Il primo appuntamento è in programma venerdì alle 21 al castello di Malpaga.

L’attore bergamasco Alessio Boni (foto) vestirà i panni del celebre condottiero Bartolomeo Colleoni in "Adesso che ti guardo per la prima volta negli occhi", monologo scritto da Carlotta Balestrieri nel quale il grande condottiero viene rappresentato in un momento di forte intimità, mentre è al capezzale di Medea, la figlia prediletta. Ad arricchire la serata, l’accompagnamento musicale dell’Ensemble Orchestra Notturna Clandestina.

Michele Andreucci