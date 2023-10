Albosaggia e Caiolo in festa. E sulla piana arriva il cardinale

Il cardinale Oscar Cantoni sarà presente all’edizione numero 5 di Scargaámuut, la grande festa autunnale che celebra il ritorno a valle del bestiame dai pascoli dopo l’estate. La kermesse è organizzata dai Comuni di Albosaggia e Caiolo e dalla Fondazione Albosaggia. Quest’anno Scargaámuut si intreccia con la visita pastorale ad Albosaggia del vescovo di Como e Sondrio. "A poco più di un anno dalla sua investitura cardinalizia infatti Sua Eminenza sarà in paese proprio oggi, accolto dall’intera comunità – fanno sapere da Fondazione Albosaggia – Dopo la Messa delle 10.30 nella Chiesa di Santa Caterina, l’alto prelato si recherà nella piana di Scargaámuut, sede dell’evento che accomuna le popolazioni di Caiolo e Albosaggia, per portare il proprio saluto e la benedizione agli agricoltori e alle famiglie, alle associazioni e ai volontari, ai gruppi ospiti. E in particolare ai ragazzi degli oratori".

Il programma è confermato: dal convegno della mattina alle degustazioni di prelibatezze locali da passeggio nell’arco della giornata; dai laboratori per i bambini ai giochi; dalla musica alle mostre di vini ai giri in carrozza. La novità consiste nella possibilità di immergersi nella realtà degli alpeggi orobici grazie ai video in 3D realizzati apposta. I visitatori potranno indossare gli speciali visori ottici e venire così proiettati nella vita sui pascoli col docufilm “Lo spirito delle terre alte“ finanziato dallo stesso bando Gal. Alle 14.30 sfilata di pastori e animali.

F.D.E.