Al via il corso per imparare a gestire rifugi

SONDRIORegione Lombardia ha confermato l’attivazione della sperimentazione per i corsi di cucina, sala bar, pasticceria, abbigliamento e operatore agricolo, per il prossimo anno scolastico di Apf Valtellina. Concepita con l’obiettivo di modernizzare la formazione professionale, si affianca ad altre iniziative che Apf Valtellina ha già attivato, come progetti Erasmus, scambi formativi e collaborazioni con scuole italiane e internazionali.

Inoltre, Apf Valtellina si prepara a lanciare il corso di “Gestione di Rifugi 2025”, un’iniziativa promossa da Ersaf Lombardia su incarico del Pirellone. Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà nel mese di marzo e sarà dedicato ai maggiorenni o ai ragazzi che hanno già ottenuto la Qualifica professionale e sono in possesso dell’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Il corso si terrà presso la sede di Sondrio di Apf Valtellina e si concentrerà sulla gestione dei rifugi alpini, trattando temi cruciali come l’ospitalità, l’accoglienza turistica, la collaborazione con i soccorsi in caso di emergenza, la manutenzione della struttura e la gestione del servizio di ristorazione.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 4 marzo, termine entro il quale gli interessati potranno presentare la propria domanda di partecipazione. L’elenco degli ammessi verrà pubblicato successivamente, e i partecipanti avranno accesso all’esame finale solo se avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni in presenza.