Al Teatro Tirinnanzi Tedeschi e Colombari in “Montagne russe“

Arriva sabato, al teatro Tirinnanzi, lo spettacolo Montagne russe con Corrado Tedeschi e Martina Colombari (nella foto). Lui incontra casualmente in un bar lei e la invita a casa sua. Si preannuncia una serata intrigante, ma Juliette non è facile come si poteva pensare: ogni volta che Pierre sta per arrivare a ciò che spera, la ragazza lo spiazza cambiando identità in un continuo salire e scendere, peggio che sulle montagne russe. Uno dei testi più riusciti di Eric Assous, portato in scena nel 2004 da Alain Delon e Astrid Veillon, con la regia di Marco Rampoldi. "Sono contento di tornare a Legnano – ha dettoTedeschi – il pubblico mi ama e io amo loro".