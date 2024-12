Al Teatro Sociale uno spettacolo ricorda don Milani

Un testo di straordinaria forza e attualità ispirato alla celebre Lettera ai giudici di don Lorenzo Milani: si tratta di "Basta che parliamo!" con la regia di Mira Andriolo che giovedì 19, alle 20.30, il gruppo teatrale giovanile i "Fili d’erba" porterà in scena al Teatro Sociale di Sondrio. Scritto nel 1965 in difesa dei giovani obiettori di coscienza, il messaggio del priore di Barbiana riecheggia ancora oggi come denuncia contro le guerre, l’ingiustizia e l’indifferenza. Al termine si terrà un dibattito con il professor Lauro Seriacopi.