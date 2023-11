Al Teatro di Sant’Ambrogio l’arte tra bellezza ed emozioni

Seconda edizione della rassegna teatrale Origins, organizzata da M.Art.E, associazione varesina composta da giovani professionisti delle arti dello spettacolo. In programma da novembre a maggio ci sono tredici repliche, un debutto, quattro produzioni originali dell’associazione e tre special guest nazionali: Mulino ad Arte, Uovo alla Pop e Teatro dei Lupi.

"L’arte ha il potere di diffondere parole, pensieri, emozioni e bellezza – spiega la direttrice artistica, Lia Locatelli – La rassegna Origins rappresenta il nostro impegno nel comunicare attraverso un’unione artistica di tecnologia e teatro". La proposta è stata presentata in Comune a Varese. "Credo che questo sia un bell’esempio di imprenditoria culturale giovanile – ha detto l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – in grado di avvicinare e coinvolgere un pubblico di giovani".

In continuità con l’anno precedente, la rassegna prevede spettacoli dedicati alle scuole medie e superiori. La location principale della kermesse sarà il palcoscenico del Teatro di Sant’Ambrogio, che ha già ospitato con successo la prima edizione della manifestazione. Alcuni degli spettacoli di Origins verranno invece messi in scena nella nuova sede dell’associazione in via Cavour 30, nella sala dedicata ai corsi di teatro. Il programma completo e le informazioni si trovano sul sito www.martevarese.itrassegna-origins.

L.C.