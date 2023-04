Al Creberg talento e show dei Perpetuum Jazzile

Un gruppo vocale, che riarrangia e reinterpreta, senza l’ausilio di alcuno strumento, i grandi successi pop mondiali: da Telephone di Lady Gaga a Titanium di David Guetta, passando per gli imperdibili medley di Abba, Bee Gees, Toto e tanti altri.

Dopo i concerti di Firenze (Tuscany Hall) e Torino (Teatro Colosseo), approda al Creberg Teatro, mercoledì alle 21, il tour dei Perpetuum Jazzile, l’orchestra vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate al mondo, apprezzata per la reinterpretazione a cappella di Africa, celebre hit dei Toto, che più volte l’hanno invitata a duettare nei loro tour europei.

Il successo di Perpetuum Jazzile nasce dalla rete (oltre 100 milioni di views su Youtube) e ben presto è arrivato alle star: David Crosby e Allee Willis, gli attori Jeff Bridges e Harrison Ford, affascinati dai ritmi potenti, dalle preziose armonie e dal sound travolgente, nelle interpretazioni a cappella di successi pop, musica jazz e contemporanea, arricchite da effetti e giochi vocali di livello, in grado di coinvolgere il pubblico ai concerti.

I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e alla biglietteria del Creberg in via Pizzo della Presolana (dal mercoledì al sabato, dalle 13 alle 19; telefono 035.343434; mail: [email protected]) al prezzo, con prevendita, di 50,60 euro per il primo settore numerato; 43,70 per il secondo; 36,80 per il terzo.

Michele Andreucci