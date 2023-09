“Aiutini” da 10mila € all’esame per la patente Quattro in manette

Diecimila euro per avere la patente CQC e 3mila per la B. Cinquemila per la C. Tanto costavano gli "aiutini" concessi da un’organizzazione operante tra Brescia, Mantova e Verona, smantellata dalla Polizia. In pratica, gli aspiranti a superare i quiz per la patente venivano preparati con dei dispositivi elettronici inseriti negli abiti che consentivano loro di ricevere suggerimenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Brescia in collaborazione coi colleghi di Mantova e Verona. In carcere il presunto capo dell’organizzazione, che era riuscito a creare una serie di contatti, soprattutto all’interno delle comunità straniere. Era lui a coordinare i suoi collaboratori che effettuavano il montaggio delle apparecchiature sui candidati provenienti da tutta Italia e di tante nazionalità. I suoi uomini, tre in tutto, sono finiti ai domiciliari.