Affresco da salvare. C’è un appello

"Salvate quell’affresco prima che sia troppo tardi. È parte preziosa della nostra storia". L’appello ha carattere di urgenza ed è lanciato dall’esperto di arte Michelino Falciani, residente a Tirano, stimato insegnante, uomo di cultura e noto artista. L’opera a cui si riferisce è l’affresco della Crocifissione (ormai quasi del tutto scomparso) situato sull’arco di un portale in via Torelli in pieno centro storico.

Sono più di vent’anni in realtà che Falciani prova a sensibilizzare chi di dovere per il recupero di quest’opera affrescata che a suo dire è "fra le più antiche testimonianze", ma a quanto pare senza successo. A sostenere Falciani nel voler restaurare l’opera che versa oggigiorno decisamente in condizioni di degrado e necessita di un intervento tempestivo molti residenti, ma anche amanti dell’arte da fuori provincia. Del resto in una città turistica è importante recuperare la memoria storica.

L’affresco è sopra un portone di legno al numero 7 (la numerazione è stata applicata su una precedente scritta dipinta e Falciani sottolinea "Sarebbe utile lasciare le scritte che al tempo si dipingevano e affiancare solo a lato il nuovo numero a salvaguardia delle nostre radici"). L’affresco rappresenta Cristo Crocifisso tra Maria, San Giovanni e la Maddalena.

Ga.Ga.