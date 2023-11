“Adelmo e gli altri”. Una rassegna in città contro le discriminazioni

Adelmo e gli altri. Adelmo e gli altri sono i confinati omosessuali in Lucania durante il periodo del fascismo. È anche il titolo di una mostra foto-documentale, curata da Cristoforo Magistro, su progetto dei Genitori e amici di persone LGBT di Torino. È un’occasione per riflettere sul riconoscimento dei diritti universali. La mostra è organizzata dai Anpi Lecco, l’associazione arcobaleno Renzo e Lucio e da Agedo. È in programma dall’11 novembre al 3 dicembre in Torre Viscontea in piazza XX Settembre a Lecco.