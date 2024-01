Addio ai valli di via Cesura, arrivano asfalti e dissuasori

Oltre mezzo milione di euro per riqualificare via Cesura, principale asse viario in centro città, da via Piazzi allo sbocco su via XXV Aprile. La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di mercoledì, il progetto definitivo che prevede un esborso complessivo di ben 575mila euro. Lo stato in cui versa la via è evidente a tutti: la pavimentazione in cubetti in porfido presenta vistosi cedimenti, nonostante i ripetuti lavori eseguiti negli ultimi anni. Da tempo l’amministrazione comunale pensava a un intervento risolutivo che coinvolgesse anche i marciapiedi, ormai non più rinviabile, per ripristinare la piena funzionalità del tratto viario a garanzia della sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, oltre che il decoro urbano. Il progetto è stato elaborato partendo dall’analisi della situazione e prevede, nel primo tratto, quello posto davanti alla sede della Camera di commercio, il rifacimento dello scivolo di risalita in pietra e della pavimentazione in porfido, fino allo scivolo in corrispondenza della farmacia. Il tratto successivo, fino a via XXV Aprile, lungo il quale insistono quattro attraversamenti pedonali, sarà asfaltato con l’inserimento di tre piccoli dossi, allo scopo di limitare la velocità. L’intervento di riqualificazione interesserà anche i marciapiedi lungo la via Cesura, per i quali sarà mantenuto il porfido. Il cantiere avrà una durata di circa dieci mesi.

"L’intervento è molto complesso e la spesa è ingente, ma sarà risolutivo e ci consentirà di ovviare a una serie di problematiche che si trascinano da anni - spiega il sindaco Marco Scaramellini -. Si tratta di una riqualificazione mai effettuata in passato che eliminerà cedimenti e sconnessioni, garantendo la sicurezza di chi transita lungo la strada e sui marciapiedi e che eviterà, in futuro, di intervenire con frequenti manutenzioni".

Intanto, davanti al cimitero gli operai sono al lavoro per creare un nuovo marciapiede.

Fulvio D’Eri