Addio a don Silverio Raschetti decano della Beata Vergine

Sincera commozione a Sondrio per la scomparsa di don Silverio Raschetti, storico parroco della Beata Vergine del Rosario. Il sacerdote è mancato ieri, all’età di 85 anni, alla Rsa della Casa "Divina Provvidenza" dell’Opera don Guanella di Como, dov’era ricoverato ormai da un decennio per problemi di salute. Nel capoluogo tutti ricordano il suo sorriso e "il suo spirito gioviale, che gli veniva da una fede profonda", come si è potuto leggere sull’annuncio riportato sul sito della Comunità pastorale di Sondrio, in lutto per la morte di don Silverio. "Ha affidato le sue sofferenze al Signore, fino a spegnersi dopo aver ricevuto il conforto dei sacramenti". Originario di Forcola, dove nacque il 28 aprile del 1939, fu ordinato sacerdote a Como il 28 giugno 1964. Alla Beata Vergine del Rosario arrivò nel novembre del 1981 e qui vi rimase fino al 2010, quando la parrocchia fu associata a quella dei Santi Gervasio e Protasio, in vista della costituzione dell’unità pastorale. Proprio nella chiesa che servì per quasi trent’anni questa sera, alle 20.30, sarà celebrato il rosario in suo suffragio. Le esequie saranno celebrate domani pomeriggio, alle 16. La camera ardente è stata allestita nel salone parrocchiale.

"Affidiamo don Silverio alla bontà misericordiosa del Signore – questo il messaggio della diocesi – perché lo renda partecipe della sua luce e della sua pace e chiediamo per i suoi familiari, i fratelli Pier Giorgio, Lina e Giulia con i cognati e i nipoti, il dono della consolazione che nasce dalla fede". S.B.