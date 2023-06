Addio a Bruno Sem, 54 anni, il ricordo di Confcommercio e dei suoi cari

Chiesa in Valmalenco e il mondo del commercio piangono Bruon Sem. La malattia l’ha portato via a suoi cari a 54 anni. Sem era stato anche amministratore comunale. "Bruno era una persona speciale, positiva ed entusiasta – ricorda Loretta Credaro, presidente dell’Unione CTS – un uomo molto legato al sistema Confcommercio, con forte senso di appartenenza. Era sempre attento alle esigenze degli associati che ha rappresentato in Valle e fuori provincia con grande dedizione e rara sensibilità. Dall’Unione, un abbraccio ai suoi familiari". "Ho perso un amico con il quale ho collaborato per diversi anni – spiega Maurizio Canova, direttore dell’Unione CTS – all’inizio quando Bruno ricopriva la carica di presidente dei Giovani imprenditori e, in seguito, quando ha assunto la presidenza dell’Associazione dettaglianti alimentazione. Mi piace ricordarlo come un “uomo Confcommercio”. Mancherà". Carlalberto Biasini