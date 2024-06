Addio a Bormolini: "alpino caparbio"

Dario Bormolini è andato avanti: così dicono le penne nere, con un’espressione di Seneca, per comunicare la perdita di uno di loro. Bormolini, classe 1950, è stato presidente della sezione Ana di Albosaggia dal ’98. Tutti lo ricordano con grande affetto per la sua disponibilità nell’aiutare il prossimo, con la caparbietà e la voglia di fare. "Sei sempre stato al nostro fianco a lavorare con i tuoi alpini in tutte le nostre attività e manifestazioni – dicono gli amici della Polisportiva Albosaggia –. Domenica, alla festa per i 50 anni del gruppo di Albosaggia, hai presenziato tutta la cerimonia nonostante l’evidente fatica. Grazie di tutto".