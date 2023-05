"Acque limacciose nell’acquedotto", scatta la petizione popolare

Una petizione per sistemare fognatura e acquedotto e per la pulizia del fossato di scolo delle acque. È quella che tra pochi giorni verrà proposta a Sondalo da alcuni cittadini, con in testa il referente Luciano Pedrucci, che ritengono urgenti alcuni lavori inerenti servizi "essenziali" nelle frazioni di Le Prese, Mondadizza, Grailé e Pendosso. Nella bozza della petizione, riguardo al rifacimento di acquedotto e fognatura, si evince che… "la situazione è urgente perché le tubazioni obsolete rischiano addirittura di saltare in quanto Secam opera da tempo riparazioni continue che non hanno risolto la situazione. Nei piani alti delle case l’acqua stenta ad arrivare, in alcuni casi non arriva se non dopo ore… Alcuni abitanti vanno a riempire bottiglie di acqua alle fontane. Quando il bene arriva porta con sé ruggine, particelle di ferro e palta che vanno ad intasare rubinetti, lavatrici, lavastoviglie, caldaie, etc… La situazione non è più accettabile, urgono provvedimenti anche perché le bollette vengono regolarmente pagate. La fognatura non riesce a smaltire l’acqua che si riversa negli scantinati portandodi tutto. E a Le Prese ci sono 3 attività turistiche o di aggregazione che devono lavorare con acqua non conforme…". Un’altra problematica è la pulizia del fossato di scolo. "In mezzo ai prati c’è un fossato per drenare le acque della falda freatica che non funziona a dovere. L’acqua infatti entra in cantine e stalle. Il fossato, nella sua parte terminale dove sfocia nell’Adda, è ostruito da limo, fango ed erba quindi non riesce a smaltire l’acqua. Assistiamo ad un innalzamento della falda freatica con danni a cantine, caldaie etc. Non abbiamo intenzione di effettuare azioni eclatanti, preferiamo un’azione congiunta con le amministrazioni che porti a risolvere". I cittadini che vogliono firmare la petizione potranno farlo anche nella mattinata del 28 a Le Prese in occasione della festa degli spazzacamini dove sarà presente Pedrucci con un banchetto. Fulvio D’Eri