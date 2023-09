Accoltella il vicino di casa perché bestemmia Pregiudicato in manette Un pluripregiudicato di 44 anni è stato arrestato per aver accoltellato il vicino di casa della madre, che bestemmiava, a Lentate sul Seveso. Ferito con due fendenti, il 60enne è stato ricoverato in ospedale. Il 44enne deve scontare 10 anni di carcere per cumuli di reati.