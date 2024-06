Accoltella il padre. Si deve accertare la legittima difesa

È ancora in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita il marocchino ferito sabato pomeriggio da due coltellate infertegli, secondo le prime ricostruzioni, da uno dei figli, il più grande, pare per difendere la madre al termine di una lite in famiglia. Secondo testimonianze dei vicini, una delle tante liti che avvenivano da tempo in quel contesto familiare composto da padre, madre e cinque figli piccoli. A colpire il genitore sarebbe stato il figlio di 16 anni, ma c’è ancora lavoro da fare per gli inquirenti (i carabinieri guidati dal capitano Giuseppe Antonicelli) per individuare l’esatto movente di questo gesto avvenuto, pare, in un contesto familiare assai difficile. Pare che la famiglia non fosse seguita dai servizi sociali del Comune della città del Mera. L’uomo è ricoverato, fin da sabato, al Manzoni di Lecco, dove nella notte tra sabato e domenica ha subito un intervento chirurgico e le sue condizioni sono in lieve miglioramento. Intanto continuano le indagini delle due Procure coinvolte, quella dei minori di Milano e quella di Sondrio diretta da Piero Basilone. Andrà chiarito se si è tratto di legittima difesa o meno (in questo caso per difendere la madre).