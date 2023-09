"Accerchiato, insultato e preso a schiaffi da un ciclista. Assurdo"

"Il 3 settembre alle 9, sono partito da Chiesa con la mia auto, con mia sorella, per raggiungere Chiareggio. Sulla strada, appena superata la località Stella, abbiamo incontrato 5 ciclisti che procedevano nella nostra direzione. Raggiunta la località Nevasco, la macchina che mi precedeva ha superato i ciclisti e io mi sono preparato al sorpasso - racconta Albino Schenatti, 72 anni (foto) -. Ho superato 2 del gruppo e ho continuato nella mia manovra, ma improvvisamente, un ciclista, dopo avermi guardato in faccia e quindi cosciente del mio sopraggiungere, ha tagliato la strada e pur frenando, l’ho urtato". "Subito - aggiunge - ho aperto la portiera e sono stato accerchiato da 2 del gruppo, di cui uno addirittura mi ha schiaffeggiato, insultandomi e sputandomi sul viso, ricordo a un 72enne cardiopatico. Ho chiesto al ciclista se si fosse fatto male, assicurandomi del suo stato di salute. Si era già rialzato. Non si è trattato di ragazzini, ma di adulti di Sondrio. È seguita la costatazione amichevole. Per due notti non ho dormito". Michele Pusterla