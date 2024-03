Accademia delle Belle arti, collaborazione con gli artigiani

SAMOLACO

Gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Sanremo in Valchiavenna per un progetto formativo con le imprese artigiane del territorio. Nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Michele Rossi, si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione ufficiale del progetto di collaborazione tra l’accademia di Belle Arti di Sanremo e l’impresa Ital Graniti Srl.

L’iniziativa vede la partecipazione di un centinaio di studenti del percorso universitario di architettura d’interni della sede di Milano dell’Accademia ligure che si cimenteranno nella progettazione degli spazi del nuovo showroom dell’azienda di Samolaco. I giovani saranno suddivisi in gruppi di circa 3 persone ciascuno e dovranno collaborare nello sviluppare una trentina di idee progettuali da presentare all’impresa. A fine giugno è prevista la selezione dei migliori 3 gruppi con la facoltà, da parte di Ital Graniti srl, di individuare il progetto migliore e avviare le pratiche per la realizzazione.

Dopo la presentazione ufficiale, i ragazzi si sono recati presso la sede dell’impresa per prendere visione degli spazi che saranno interessati dal progetto. Si tratta infatti di un’area di circa 700 mq in cui sorgeranno spazi espositivi, area giardino, zona giorno e servizi. La realizzazione dello showroom verrà avviata in futuro con il coinvolgimento di altre imprese artigiane del territorio che, oltre a collaborare alla realizzazione delle opere, potranno utilizzare gli stessi spazi per esposizioni proprie, incontri di lavoro e vetrina del proprio "saper fare". "L’idea è nata dall’esigenza di creare una nuova area espositiva in alcuni spazi della nostra sede – afferma Fabiano Del Giorgio, rappresentante Ital Graniti – l’obiettivo è quello di creare uno showroom condiviso per le imprese e al tempo stesso avviare una collaborazione tra realtà produttive e mondo universitario". F.D’E.