Abiti e gioielli realizzati in legno e design in mostra in 57 negozi

CANTÙ (Como)

Si conclude stasera alle 18 con un evento all’Enaip Factory di via Borgognone l’XI edizione di Cantù Città del Mobile - Festival del Legno che per dieci giorni ha trasformato Città del Mobile in un punto di riferimento per il design. Un omaggio al distretto del legno-arredo che si concluderà con la premiazione del concorso Shopping & Design 2023 accompagnata da una sfilata di abiti e gioielli in legno firmati da Tabu. Per tutta la giornata ad accogliere turisti e visitatori in piazza Garibaldi sarà la panca disegnata e realizzata da Tabu, lunga otto metri e ricavata da un unico tronco a doppia seduta. Da un lato sedici postazioni in legno colorato, dall’altro superficie grezza. Poi ci sono gli arredi di design esposti nelle 57 vetrine del centro, grazie alla collaborazione di 27 aziende del territorio.

Tra le vetrine, troveranno spazio anche la mostra diffusa dell’artigiano e burattinaio Ivano Rota, Colpi di Scena per l’arte, ed i lavori degli studenti del Liceo Artistico F. Melotti e dell’istituto Enaip Cantù in collaborazione con AsProLegno. Spazio anche alla figura del grande designer Bruno Munari, con la speciale collezione ospitata in Enaip Factory. Nella ex chiesa di Sant’Ambrogio si snoda un percorso di prodotti iconici che hanno segnato la storia del design e firmati da grandi maestri e architetti, come Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Karim Rashid, Mark Newson, Philip Starck. Roberto Canali