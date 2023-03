A Erba una stella Michelin e la cucina made in Grecia

ERBA

Ultimo giorno per approfondire la cultura enogastronomica, e seguire le proposte del programma di Ristorexpo, 25^ edizione del salone dedicato alla cultura alimentare e alla ristorazione, in corso a Lariofiere di Erba. Il programma, che affianca la presenza di 200 espositori distribuiti in tre padiglioni, oggi prevede due masterclass di cucina: alle 10.30 con Mauro Elli, chef del ristorante Il cantuccio di Albavilla, Stella Michelin, e alle 14.00 con Vasiliki Pierrakea del ristorante Vasiliki Kouzina di Milano, chef specializzata in piccoli catering di cucina ellenica. Alle 11.30 appuntamento con "Economicamente Sostenibile" con Francesca Maggioni, Osteria L’Abbiccì di Seregno, e il suo corso di preparazione di cocktail a base di caffè. Alle 15.30 premiazione finale dei concorsi Ristorexpo Young Cup 2023, i concorsi della Federazione Cuochi riservati agli allievi. La giornata sarà aperta alle 10, dalla presentazione del Gruppo Confcommercio Como – Fipe "Le stelle del lago di Como", con gli interventi di Giovanni Ciceri, presidente Confcommercio e Fipe Como, e dei più celebri chef del territorio comasco: Mauro Elli del Cantuccio di Albavilla, Davide Caranchini del Materia di Cernobbio, Andrea Casali del Kitchen di Como, Davide Marzullo della Trattoria Contemporanea di Lomazzo e Bernard Fournier del ristorante Da Candida di Campione d’Italia. Inoltre ogni giorno, tra i padiglioni, è possibile approfondire la conoscenza delle produzioni territoriali: i vini del Consorzio Igt Terre Lariane, in continua espansione, e del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, la nuova associazione dedicata alla valorizzazione della Luganega di Monza, che raggruppa i macellai artigianali del territorio, ma anche le acque minerali e altre produzioni. Pa.Pi.