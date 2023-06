A Dervio, primo Parco Avventura galleggiante in Italia sul Lago di Como! Il primo parco avventura galleggiante in Italia è stato inaugurato ieri a Dervio, sul Lago di Como. Divertimento per grandi e piccoli a pagamento, dalle 11 alle 20. Un contributo fisso di 10mila euro all'anno per i prossimi 20 anni.