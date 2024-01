A breve il battesimo della nuova funivia

Tanti turisti, buonissima presenza sulle piste e ora una funivia nuova di zecca da… lanciare! Sono state, fin qui, delle festività natalizie positive per la località turistica della Media Valtellina che ha richiamato un buon numero di turisti, pronti a scatenarsi sulle piste del comprensorio. "Di gente ce ne è stata parecchia – ci dice Alessandro Damiani, assessore al Turismo del Comune di Aprica -, non possiamo di certo lamentarci. Siamo abbastanza soddisfatti dalle presenze fatte segnare nel periodo natalizio, speriamo siano un buon viatico per il prosieguo della stagione invernale. La neve è arrivata (l’ultimo dell’anno) e ora il comprensorio è aperto al 100 per 100. Le alte temperature prenatalizie ci avevano preoccupato un po’, ma poi tutto sta tornando alla normalità e, con l’abbassamento della colonnina del mercurio prevista nei prossimi giorni, non dovremmo avere più problemi di neve…".

E tra pochi giorni, ecco la grande novità dell’inverno… "Il 5 gennaio ci sarà il collaudo della nuova funivia, un impianto importantissimo, essenziale per il comparto turistico di Aprica. E poi, a brevissimo, l’impianto sarà a disposizione di ospiti e residenti". F.D’E.