Sondrio, arrestati dopo i furti messi a segno in Svizzera

Sondrio, 30 novembre 2024 - I carabinieri del Radiomobile di Tirano hanno arrestato tre uomini di nazionalità est europea, in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità svizzere per il reato di furto aggravato.

Secondo le indagini della Cantonale i tre si sono resi responsabili si sono resi responsabili di diversi furti nel Canton Grigioni, i carabinieri della Compagnia di Tirano li hanno rintracciati a Bianzone reduci da alcuni furti commessi a Campascio e Campocologno, nel Comune di Brusio in Svizzera ai danni di tre bar e di una nota casa vinicola. Intercettati su un’autovettura con targhe estere, i tre uomini di età compresa tra 34 e 38 anni si stavano dirigendo verso Sondrio verosimilmente allo scopo di guadagnarsi la fuga.

Quando i carabinieri li hanno fermati avevano con sé contanti per un valore di 10mila euro, buona parte in franchi. oltre alla refurtiva asportata nei quattro esercizi commerciali depredati la notte precedente ed agli abiti utilizzati nel corso dei furti. Sono stati in tal modo recuperati alcuni zainetti e due bottiglie di vino di considerevole valore che a breve saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Uno dei tre, che all’atto del controllo ha mostrato ai militari un documento di identità contraffatto, era ricercato da alcuni mesi dalle autorità tedesche e francesi in quanto destinatario di due distinti mandati di arresto europeo per i reati di furto e rapina commessi in quei Paesi.