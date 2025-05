Anche il Buzzi formerà i nuovi medici grazie (anche) ai simulatori. Nasce il Centro di Simulazione Pediatrica

Milano, 8 maggio 2025 – Addestrarsi su simulatori per formarsi al meglio riducendo i rischi per i pazienti. Specie se pediatrici. La Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi annuncia la nascita di un nuovo Centro di Simulazione Pediatrica, una struttura d’eccellenza nel panorama del Nord Italia dedicata alla formazione e all’addestramento del personale sanitario attraverso tecniche di simulazione avanzata.

Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare la preparazione di medici e infermieri nell’assistenza neonatale, pediatrica e ostetrica, contribuendo a salvare vite in situazioni di emergenza. Il Centro utilizzerà simulatori ad alta fedeltà per ricreare scenari clinici realistici, consentendo ai partecipanti di acquisire competenze pratiche, prendere decisioni in tempo reale e affinare il lavoro di squadra. Tra le emergenze simulate rientrano situazioni critiche come inalazione di corpi estranei, annegamento, ustioni gravi, arresto cardiorespiratorio ed emergenze chirurgiche e ostetriche.

"Il nuovo Centro di Simulazione rappresenta un passo fondamentale per la medicina pediatrica in Italia. Vogliamo offrire un contributo concreto e duraturo alla formazione dei professionisti sanitari, perché investire nelle competenze significa investire nella salute dei bambini e nel futuro della nostra sanità. La simulazione è uno strumento innovativo e sempre più centrale: grazie a questo progetto, mettiamo a disposizione del Buzzi – e di tutta la rete pediatrica del Nord Italia – un’opportunità reale per migliorare ogni giorno la qualità delle cure”, ha dichiarato Stefano Simontacchi, Presidente della Fondazione Buzzi.

La realizzazione del Centro di Simulazione è stata possibile grazie al generoso contributo della Fondazione Prossimo Mio, che ha interamente finanziato l’acquisto dei simulatori e la creazione degli spazi dedicati. Grazie a questa importante donazione, il Centro di Simulazione Pediatrica dell’Ospedale Buzzi potrà offrire una formazione d’eccellenza ai professionisti sanitari, contribuendo a migliorare l’assistenza pediatrica e neonatale in tutto il Nord Italia.