Emergenze ostetriche e operazioni sui bambini, ma è un allenamento: apre il Centro di Simulazione del Policlinico con la realtà aumentata

Milano, 8 maggio 2025 – Interventi reali nel metaverso, simulatori con modulo chirurgico, software immersivi. La tecnologia al fianco della medicina, per aiutare nella formazione dei sanitari di domani. Ma anche quelli già esperti, affinché si allenino sui casi più complessi. Accade al Policlinico di Milano, che ha inaugurato in via Pace 9 – grazie alla Fondazione De Marchi – il nuovo Centro di Simulazione Policlinico C.S.P Training Center. Sarà il primo in Italia dedicato esclusivamente all’area materno-infantile dotato di un simulatore laparoscopico pediatrico e di un sistema che consente di trasporre interventi reali nel metaverso.

Il centro è dedicato alla formazione di medici, infermieri e professionisti nel settore della chirurgia pediatrica, rianimazione neonatale, ostetricia e maternità e dell’emergenza urgenza. È dotato di una tecnologia di ultimissima generazione che porta la firma di Accurate, leader nel settore. Come detto, è stato realizzato grazie alla donazione della Fondazione De Marchi.

Come funziona

Il Centro è dotato di un sistema innovativo che consente di trasporre interventi reali nel metaverso, trasformandoli in esperienze didattiche interattive attraverso la realtà virtuale. La simulazione rappresenta un progresso fondamentale nella formazione sanitaria, poiché consente un apprendimento efficace e coinvolgente con un impatto pratico sull’expertise e la riduzione degli errori. In un ambiente altamente realistico, i professionisti potranno affinare le proprie competenze su robot avanzati, capaci di riprodurre fedelmente patologie, complicanze e manifestazioni cliniche. Il Centro estenderà la propria offerta formativa anche ad altre specialità mediche e chirurgiche, oltre a quella materno-infantile, diventando un hub di formazione con corsi specialistici rivolti anche ad aziende e professionisti esterni.

Il progetto, promosso dal prof. Ernesto Leva, Direttore del Dipartimento Area Materno-Infantile del Policlinico e sostenuto dalla Fondazione De Marchi, ha l'obiettivo di creare un ambiente tecnologicamente avanzato per l’addestramento dei professionisti sanitari. Non si rivolge solo ai giovani specializzandi, ma anche a medici con esperienza, come i chirurghi che operano casi rari e complessi in situazioni di emergenza, una realtà frequente al Policlinico.

Cosa c’è nel centro

L’infrastruttura comprenderà sei sale altamente specializzate: la Sala di simulazione ostetrica, con la riproduzione delle fasi del parto con gestione delle criticità in ambiente controllato, utilizzando manichini avanzati che reagiscono alle stimolazioni; la Sala di simulazione neonatale, per la formazione sulla rianimazione neonatale e assistenza ai neonati patologici, con simulatori ad alta fedeltà; la Sala di simulazione chirurgica, dotata di una colonna laparoscopica moderna per il training su modelli 3D di organi pediatrici e adulti. E ancora, la Skill Room, spazio per la pratica di procedure mediche di base come prelievi, drenaggi e accessi venosi; la Sala regia, per il controllo e il monitoraggio delle simulazioni e la Sala briefing e meeting. Il Centro disporrà inoltre di un avanzato sistema di registrazione video e audio, con telecamere ad alta definizione per l'analisi dettagliata delle simulazioni, ottimizzando così l’apprendimento e il perfezionamento delle tecniche operative.

L’investimento

Il progetto ha comportato un investimento complessivo di 600.000 euro, donati dalla Fondazione De Marchi. “La tecnologia della realtà virtuale e aumentata rappresenta un punto di svolta per la formazione medica. La possibilità di immergersi in un ambiente iper-realistico consente agli operatori di affinare le proprie competenze in un contesto sicuro, riducendo il margine di errore quando si troveranno a operare su pazienti reali” spiega il prof. Ernesto Leva.

“Con questo 'Centro di Simulazione', il Policlinico di Milano fa un passo avanti nella formazione clinica, confermando il suo ruolo di eccellenza in questo settore. La tecnologia avanzata permetterà di simulare scenari altamente realistici, formando medici e infermieri con un livello di preparazione superiore, sempre più vicino alle esigenze dei pazienti e alle sfide della medicina moderna. Investire nella simulazione significa investire nella sicurezza dei pazienti e nella qualità delle cure. Questo Centro sarà un punto di riferimento non solo per il Policlinico, ma per l’intero panorama sanitario nazionale” dichiara Matteo Stocco, Direttore generale Policlinico di Milano.

“L'inaugurazione del Centro di Simulazione rappresenta un'importante evoluzione per il Policlinico di Milano. Esprimo il mio sincero ringraziamento alla Fondazione De Marchi per la generosa donazione, che ha reso possibile la creazione di un Centro di eccellenza per la formazione, confermando il nostro ospedale come leader nella formazione sanitaria e nell’innovazione tecnologica applicata alla medicina” conclude Marco Giachetti, Presidente del Policlinico di Milano.

“Fondazione De Marchi è orgogliosa di aver reso possibile la realizzazione del Centro di Simulazione che contribuirà non solo alla formazione di giovani medici e infermieri ma rappresenta anche un primato per il Policlinico di Milano, già centro di eccellenza e punto di riferimento per l’area pediatrica e non solo”, dichiara Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi.